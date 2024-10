Rassegna stampa – Douglas che flop! Juventus beffata

La rassegna di lunedì 7 ottobre: i bianconeri mancano il successo in campionato. Ancora molto male il centrocampista della Juve, Douglas Luiz

Oggi è lunedì 7 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu augura a tutti i tifosi bianconeri una buonissima giornata. Andiamo quindi alla scoperta delle principali novità sui bianconeri e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Juventus non riesce a superare il Cagliari in casa, rimandando il successo casalingo. Protagonista in negativo dell’incontro è Douglas Luiz, il quale procura il rigore che vale il gol e il pareggio degli ospiti. Al momento, l’arrivo del brasiliano in bianconero sarebbe considerato negativo.

Corriere dello Sport

Campanello d’allarme per la Juventus al quarto pareggio in Serie A su sette incontri. Per i bianconeri troppe note stonate che rovinano lo spartito contro il Cagliari. Tra queste, le principali sarebbero l’errore di Douglas Luiz che costa il penalty avversario, l’espulsione di Francisco Conceicao e l’infortunio di Teun Koopmeiners.

Tuttosport

La Juventus si lecca le ferite per il mancato successo casalingo contro il Cagliari. Tra gli avvenimenti della partita, c’è il gol di Dusan Vlahovic, il quale però si sarebbe divorato il secondo personale. I bianconeri giocherebbero bene, evidenziandosi per il possesso palla ma anche un numero di occasioni non troppo elevato. Infine, per il quotidiano si sentirebbe la necessità di un vice Vlahovic, mentre l’espulsione per somma di ammonizione di Francisco Conceicao sarebbe addirittura ingiustificata.