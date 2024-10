Juventus-Cagliari, il tabellino della sfida: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del tabellino della sfida.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “TABELLINO | JUVENTUS – CAGLIARI 1-1 Marcatori: 15′ Vlahovic (J), 88′ Marin (C) Juventus: Di Gregorio; Savona (69′ Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli (62′ McKennie), Thuram (62′ Douglas Luiz); Conceicao, Koopmeiners (46′ Fagioli), Mbangula (76′ Yldiz); Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Cabal, Rouhi. Allenatore: Thiago Motta Cagliari: Scuffet; Zappa, Luperto, Mina, Obert, Zortea ( 77′ Kingstone), Adopo (77′ Deiola), Makoumbou (65′ Marin), Augello (56′ Luvumbo); Viola (56′ Gaetano); Piccoli. A disposizione: Ciocci, Sherri, Prati, Palomino, Azzi, Felici. Allenatore: Davide Nicola Arbitro: Marinelli Ammoniti: Thuram, Savona, Conceicao, Cambiaso (J), Mina, Deiola (C) Espulsi: Conceicao (J)”.

Le parole di Motta

“Ci sono partite che danno fastidio, oggi è una di quelle che mi fa arrabbiare, perché sono convinto che possiamo fare meglio: dobbiamo digerire questo pareggio e andare avanti. Abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo, dopo il vantaggio dovevamo mantenere equilibrio e attaccare meglio per chiudere la partita, e non lo abbiamo fatto, dopodiché loro sono arrivati al gol. Bisogna essere efficaci e concreti per chiudere la partita, invece oggi la abbiamo lasciata aperta; è qualcosa che dobbiamo migliorare, perché in futuro ci saranno altri momenti del genere. Oggi abbiamo fatto quasi tutto noi, il Cagliari man mano ha ripreso fiducia e ha ottenuto il pareggio. Il gol sbagliato? Fa parte di tante altre situazioni in cui avremmo dovuto chiuderla per giocarla con più tranquillità, e invece ci siamo messi in difficoltà da soli. Si vince insieme, si pareggia ed eventualmente si perde insieme: non ci sono colpe singole, tutti i giocatori hanno la mia piena fiducia”.