Giordano: "Douglas Luiz? Acquisto simile a Mckennie..."

Dagli studi di Rai Sport, Bruno Giordano ha parlato di alcuni singoli della squadra della Juventus. In primo luogo, l’ex calciatore ha confrontato l’attaccante Dusan Vlahovic con altri calciatori del panorama europeo. In secondo luogo, Giordano ha parlato dell’acquisto di Douglas Luiz, comparandolo a quello di alcuni anni fa di Weston Mckennie.

Le parole di Giordano

“Esultanza polemica di Vlahovic? Anche a lui le critiche fanno male. E’ stato attaccato forse un po’ troppo in questo ultimo periodo. C’è da ricordare che ad oggi è capocannoniere insieme a qualche altro calciatore. Se noi ci aspettiamo che d’un tratto diventi come Mbappé, che oltre a fare i gol crea scompiglio nell’area avversaria, non lo vedremo mai. Lui è un giocatore che negli ultimi 16 metri, se viene servito, difficilmente sbaglia. Io non ho mai visto Vlahovic sbagliare gol clamorosi, mai, da quando giocava alla Fiorentina. E’ uno che se viene messo in condizione, 8 volte su 10 fa gol. Inzaghi e Icardi sono due esempi lampanti paragonabili a Vlahovic. Douglas Luiz? Sa giocare a calcio. Ma mi è sembrato sin da subito un acquisto simile a Mckennie, mi sembra inutile in questo contesto. Come giocatore non lo discuto, ma mi sembra abbia le caratteristiche di Mckennie”.