Rassegna Juve – Lukaku e Cuadrado: tifosi in rivolta

Attesa Lukaku

Il Corriere dello Sport titola invece su Romelu Lukaku: "Il gioco di Lukaku. Diserta il ritiro del Chelsea: aspetta la Juve. Giuntoli, 72 ore per portare il belga da Allegri". I bianconeri continuano il pressing per l'ex attaccante dell'Inter, individuato come il giocatore perfetto per sostituire il partente Vlahovic. Prima di affondare il colpo sarà necessario vendere il serbo.