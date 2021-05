Rabiot: “Con il Milan abbiamo sbagliato e vogliamo vincere le prossime due partite. Siamo stanchi…”

Il centrocampista ha parlato

TORINO - Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Vittoria? Era importante vincere questa partita stasera, contro il Milan abbiamo sbagliato la partita ed oggi abbiamo avuto un buon atteggiamento. Risposta per Pirlo? Siamo tutti arrabbiati perché la Juve deve fare meglio e deve giocare meglio, adesso pensiamo solo alla Champions e dobbiamo vincere le prossime due partite. La mia stagione? Ho passato anche io dei momenti difficili, ma questa stagione ho provato a dare il massimo e siamo anche stanchi, ma oggi mi sono sentito bene. Abbiamo già visto il vero Rabiot in Italia? La gente si aspetta di più, ma oggi ho fatto bene. Ci sono anche partite in cui sono anche stanco e questa stagione ho dato il massimo".