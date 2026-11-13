C'è un dato che, più di tante analisi tattiche, racconta le difficoltà della Juventus in questa prima parte di stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha schierato quindici formazioni titolari diverse nelle prime quindici partite ufficiali. Nessun undici è stato riproposto, segno di una squadra che finora non è riuscita a trovare una base stabile su cui costruire i propri automatismi.

Non è stata soltanto una questione di scelte tecniche. Gli infortuni hanno costretto l'allenatore a modificare uomini e soluzioni praticamente ogni settimana. La sosta per le nazionali arriva quindi in un momento delicato, con la Juventus ancora alla ricerca di un equilibrio. Dopo undici giornate, i bianconeri occupano il settimo posto con 18 punti, sei in meno del Milan quarto.

Il minutaggio premia soprattutto la difesa

Un altro dato significativo riguarda i giocatori più utilizzati. Soltanto sei hanno superato quota mille minuti: Kalulu, Vicario, Kolo Muani, Bremer, Douglas Luiz e Lucumí.. Centrocampo e attacco hanno invece un solo rappresentante ciascuno.

La fotografia evidenzia una differenza nella gestione dei reparti: la difesa è stata quella che ha garantito maggiore continuità, mentre in mezzo al campo e in attacco le rotazioni sono state molto più frequenti. Proprio queste zone potrebbero diventare le priorità del mercato di gennaio, con la ricerca di un centrocampista e di una punta.

Adesso, però, anche le certezze del reparto arretrato rischiano di venire meno. Kalulu, il giocatore più impiegato finora, si è fermato dopo la trasferta di Firenze per una lesione al bicipite femorale sinistro, rinunciando anche alla convocazione con la Francia. Spalletti dovrà quindi trovare nuove soluzioni anche in difesa, il settore che fino a questo momento aveva offerto le maggiori garanzie.