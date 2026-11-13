Non tutte le operazioni che la Juventus sta valutando per gennaio sono legate alle esigenze immediate. Accanto alla ricerca di un centravanti che possa aiutare Luciano Spalletti, la dirigenza lavora anche a un investimento in prospettiva. Il nome è quello di Darryl Bakola, centrocampista francese del Sassuolo classe 2007.

Il progetto è raggiungere un accordo già a gennaio, lasciare il giocatore al Sassuolo per completare il percorso di crescita e portarlo a Torino entro l'estate 2027. Una strategia che permetterebbe ai bianconeri di anticipare la concorrenza ed evitare che un altro giovane talento del campionato italiano finisca nel mirino dei club inglesi.

La valutazione del Sassuolo e la possibile formula

La richiesta economica non è contenuta. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Sassuolo valuta Bakola tra i 25 e i 30 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra importante per un giocatore di diciotto anni, arrivato in Emilia dal Marsiglia appena dieci mesi fa.

Per abbassare l'esborso immediato, la Juventus starebbe valutando formule di pagamento articolate e l'inserimento di una contropartita tecnica proveniente dalla Next Gen.

A favorire i contatti ci sono anche i rapporti tra le due società. Giovanni Carnevali conosce bene l'ambiente neroverde, mentre il direttore sportivo Francesco Palmieri è stato a lungo un suo stretto collaboratore. Anche il recente prestito di Adzic al Sassuolo ha contribuito a rafforzare i rapporti tra i club. Al momento, tuttavia, non risultano offerte ufficiali.

Bakola è un centrocampista box-to-box e fa parte della nazionale francese Under 20. Alla Continassa viene considerato un possibile erede di Khephren Thuram e rappresenta uno dei profili seguiti con maggiore attenzione da Carnevali, Massara e Ottolini per costruire il centrocampo del futuro.