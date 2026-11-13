Alla Continassa, almeno per il momento, la parola d'ordine è aspettare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus ha deciso di congelare tutti i rinnovi contrattuali almeno fino a marzo. Alla base della scelta non ci sono soltanto ragioni economiche, ma anche i dubbi sul progetto tecnico e sul futuro della panchina. La stagione, finora, non ha dato a Luciano Spalletti le risposte che la società si aspettava.

Si tratta di un cambio di strategia rispetto agli ultimi mesi. La dirigenza vuole evitare di ripetere quanto accaduto dopo la mancata qualificazione alla Champions League, quando diversi contratti erano stati prolungati con un aumento degli stipendi, senza che la squadra riuscisse poi a compiere il salto di qualità atteso.

Sedici milioni in più, ma i risultati non sono arrivati

Le cifre aiutano a capire la nuova linea societaria.è passato da 1,5 a 6,5 milioni di euro a stagione,da 3 a 4 milioni eda 2,5 a 4,5. A questi accordi si aggiunge il prolungamento di, una cifra importante per un club che proprio in questi giorni ha avviato un aumento di capitale da circa 200 milioni.

Anche il rendimento di alcuni giocatori è stato condizionato dagli infortuni. Yildiz, per esempio, è fermo da settimane e ha indicato dicembre come periodo per il rientro. Le uscite previste a fine stagione, inoltre, dovrebbero liberare risorse limitate da reinvestire.

Kalulu, l'unica possibile eccezione

Tra i rinnovi in stand-by c'è un solo giocatore per il quale la Juventus sarebbe disposta a fare uno strappo alla regola:. Il difensore francese percepisce 2,5 milioni a stagione e punta a salire fino a 4. La società starebbe valutando una soluzione intermedia.

Per il Corriere dello Sport, Kalulu è il miglior acquisto per rapporto qualità-prezzo degli ultimi tre anni. La sua duttilità gli ha permesso di ricoprire diversi ruoli, da terzino a esterno a tutta fascia fino a centrale, sotto la guida di Thiago Motta, Igor Tudor e Spalletti. Nelle prime undici giornate di campionato è sempre stato titolare e non è mai stato sostituito.

Il suo ultimo infortunio ha quindi rappresentato una perdita importante. Dopo la trasferta di Firenze, Kalulu si è fermato per una lesione al bicipite femorale sinistro, che lo ha costretto a saltare anche gli impegni con la Francia.

La scelta di marzo permetterà alla società di avere un quadro più chiaro, sia sui risultati della squadra sia sul futuro della guida tecnica. Solo allora la Juventus deciderà su quali giocatori puntare per il prossimo progetto. Fino a quel momento, Kalulu a parte, non sono previste firme.