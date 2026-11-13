Alla Juventus è arrivato senza costi per il cartellino, ma Adin Licina potrebbe trasformarsi in una delle plusvalenze più interessanti dei prossimi mesi. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, RB Lipsia e Borussia Dortmund hanno messo gli occhi sul trequartista tedesco e la dirigenza bianconera starebbe valutando la possibilità di lasciarlo partire.

La valutazione per un'eventuale cessione oscilla tra i 10 e i 20 milioni di euro. Una forbice ampia, che riflette sia la giovane età del giocatore sia il potenziale riconosciuto dagli osservatori tedeschi. Per ora si tratta comunque di indiscrezioni: non risultano offerte ufficiali.

Dal Bayern Monaco alla Cremonese

Nato a Landshut, in Baviera, il 6 gennaio 2007,e ha vestito le maglie delle nazionali giovanili tedesche, dall'Under 15 all'Under 19. Mancino, può giocare da trequartista alle spalle delle punte oppure da esterno offensivo.

La Juventus lo ha ingaggiato all'inizio del 2026, inserendolo nella Next Gen. Con la seconda squadra bianconera, ha collezionato 13 presenze in Serie C, con un gol e un assist. In estate è arrivato il trasferimento in prestito alla Cremonese, dove sta disputando il campionato di Serie B.

L'avvio era stato positivo, prima di una fase in cui il rendimento si è stabilizzato. Le prestazioni, tuttavia, hanno continuato ad attirare l'attenzione dei club stranieri.

Già a fine ottobre Tuttosport, aveva segnalato l'interesse di Brighton e Lipsia in vista del mercato invernale. Adesso alla lista si sarebbe aggiunto anche il Borussia Dortmund. La Germania potrebbe quindi diventare la destinazione più probabile nel caso in cui la Juventus decidesse di valutare una cessione.

La Juventus valuta la possibile plusvalenza

Perla decisione dipenderà soprattutto dalle prospettive di crescita del giocatore e dalle condizioni economiche dell'eventuale operazione. Essendo arrivato senza costi di cartellino, una cessione tra i 10 e i 20 milioni garantirebbe alla Juventus una plusvalenza significativa.

Una risorsa potenzialmente importante per i conti del club, che deve rispettare il settlement agreement con la UEFA e sta portando avanti un aumento di capitale fino a 250 milioni di euro.