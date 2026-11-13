Mattia Perin ha cambiato maglia, categoria e città, ma continua a seguire con attenzione la Juventus. Il portiere, passato al Palermo nella sessione estiva dopo diverse stagioni da secondo alla Continassa, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sul momento della sua ex squadra. Una situazione che conosce bene, avendo condiviso lo spogliatoio bianconero fino a pochi mesi fa.

La sua analisi è lucida e priva di polemiche. Secondo Perin, dopo un sesto posto non basta una sola sessione di mercato per tornare ai livelli delle prime della classe. «Servono gli incastri giusti e abnegazione al lavoro», ha spiegato, indicando poi un altro elemento fondamentale: «Soprattutto serve tempo, cosa che poco si addice alla Juve dove bisogna vincere sempre».

Nessuna critica alla dirigenza. L'ex portiere bianconero ha anzi espresso fiducia nel lavoro di Giovanni Carnevali, Ricky Massara e Luciano Spalletti, convinto che abbiano le qualità necessarie per costruire un gruppo nuovamente competitivo.

La Juventus e la necessità di pazienza

Le parole di Perin arrivano in un momento delicato per l'ambiente juventino. La squadra si è fermata per la sosta dopo il 2-2 di Firenze, una partita che ha lasciato qualche strascico e che lo stesso Spalletti aveva commentato con toni duri, parlando di una squadra che

Il distacco dal quarto posto è di sei punti e il mercato di gennaio viene già indicato come un passaggio importante per intervenire in attacco, sulla fascia sinistra e a centrocampo. In questo scenario, il richiamo alla pazienza assume un significato particolare. Perin invita a concedere tempo a un progetto di ricostruzione, consapevole delle difficoltà che comporta riportare la Juventus ai vertici.

Perché ha scelto il Palermo

Nell'intervista il portiere ha ripercorso anche le ragioni della sua partenza da Torino. Da tempo sentiva il bisogno di cambiare ambiente e ritrovare nuovi stimoli. Quando è arrivata la chiamata del Palermo, la decisione è stata rapida, senza lasciarsi condizionare dal fatto di dover ripartire dalla Serie B.

A convincerlo sono stati la solidità del progetto del City Group e la qualità della squadra rosanero, che aveva avuto modo di osservare da avversario nella partita disputata a Perth. L'obiettivo è la promozione, un traguardo che Perin considera un sogno inseguito da tempo dalla città e dalla società.

Ripensando alla Juventus, ha ammesso di aver sperato di conquistare il posto da titolare, soprattutto nei periodi in cui riusciva a giocare con maggiore continuità. Allo stesso tempo, ha rivendicato di essersi sempre fatto trovare pronto, mettendo al primo posto il rispetto per la maglia bianconera.

La sua partenza, insieme a quella di Michele Di Gregorio, ha contribuito a ridisegnare il reparto portieri della Juventus, con l'arrivo di Grabara e il ruolo da titolare affidato a Vicario. La situazione potrebbe però cambiare ancora: il club sta già ragionando sul futuro della porta, con possibili movimenti in uscita.