La Juventus si prepara ad affrontare la Lazio nella sfida in programma questa sera all’Allianz Stadium. In vista del match, l’attenzione è rivolta alle possibili scelte di Luciano Spalletti, con i bianconeri orientati verso il 3-4-2-1. Tra i giocatori attesi dal primo minuto ci sono Kolo Muani in attacco e Nico Gonzalez sulla trequarti, mentre a centrocampo dovrebbe esserci spazio per Sarr e Douglas Luiz.

Juventus-Lazio, la probabile formazione bianconera

Secondo le indicazioni della vigilia, la Juventus dovrebbe schierarsi con Vicario tra i pali, protetto dal terzetto difensivo composto da Kalulu, Bremer e Lucumí. Sulle corsie esterne sono attesi Cambiaso e Celik, mentre in mezzo al campo dovrebbero agire Sarr e Douglas Luiz.

Sulla trequarti spazio a McKennie e Nico Gonzalez, chiamati a supportare Kolo Muani, possibile riferimento offensivo della formazione bianconera.

Juventus, il modulo e le possibili scelte

Il 3-4-2-1 rappresenterebbe la soluzione scelta per affrontare la Lazio, con l’obiettivo di garantire equilibrio tra i reparti e accompagnare con continuità la manovra offensiva. Le corsie esterne potrebbero avere un ruolo importante sia nella fase di costruzione sia nel sostegno alla punta.

Resta naturalmente da attendere la conferma ufficiale delle formazioni, che arriverà a ridosso del fischio d’inizio.

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; Cambiaso, Sarr, Douglas Luiz, Celik; McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Domenichini