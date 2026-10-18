Edon Zhegrova cerca spazio nella Juventus e le parole di Luciano Spalletti possono rappresentare un segnale importante in vista dei prossimi impegni. Il talento kosovaro, pur avendo raccolto finora un minutaggio limitato, continua a proporsi come un’alternativa preziosa grazie alla sua tecnica, alla rapidità e alla capacità di creare superiorità nell’uno contro uno.

Come riportato da La Stampa, il tecnico bianconero avrebbe riconosciuto che l’esterno offensivo avrebbe meritato più spazio nelle ultime settimane. Un’indicazione significativa, soprattutto in una fase della stagione in cui la squadra potrebbe aver bisogno di nuove soluzioni per incidere negli ultimi metri.

Juventus, Zhegrova vuole conquistare Spalletti

Le qualità di Zhegrova possono offrire alla Juventus caratteristiche differenti rispetto agli altri interpreti del reparto offensivo. Il kosovaro è un giocatore capace di puntare direttamente l’avversario, saltare l’uomo e cambiare ritmo alla manovra, creando occasioni anche quando gli spazi sono ridotti.

Il minutaggio fin qui accumulato non è stato particolarmente elevato, ma le sue caratteristiche lo rendono una possibile carta da giocare a partita in corso o, in base alle necessità, anche dal primo minuto.

Più spazio per il kosovaro: le possibili mosse di Spalletti

Il riconoscimento attribuito a Spalletti, riferito da La Stampa, lascia aperta la possibilità di un maggiore coinvolgimento dell’esterno nelle prossime partite. La concorrenza resta elevata e le scelte dipenderanno dalle esigenze tattiche e dalle condizioni degli altri attaccanti, ma Zhegrova può rappresentare un’opzione utile per aumentare imprevedibilità e qualità offensiva.

Adesso la parola passa al campo: il kosovaro punta a trasformare le occasioni a disposizione in un’opportunità concreta per ritagliarsi un ruolo più importante nella Juventus.