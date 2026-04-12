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PRIMAVERA| Parma-Juventus, sconfitta per i bianconeri

Riccardo Focolari – 12 Aprile, 19:40

Padoin

La Juventus Primavera non riesce ad espugnare il campo del Parma. I ragazzi di Padoin escono sconfitti nella sfida di campionato.

Sconfitta in Emilia

La Juventus Under 20 cade in trasferta contro il Parma Primavera nella 33ª giornata di Campionato Primavera 1. Una gara equilibrata e combattuta, decisa da un episodio nella ripresa, che lascia l’amaro in bocca ai bianconeri per le occasioni non sfruttate nel finale.

 

Primo tempo equilibrato

L’approccio dei ragazzi juventini è positivo: Lopez svetta di testa nei primi minuti ma non trova la porta. Il Parma risponde con Plicco, fermato dall’ottimo intervento di Huli. Le squadre si affrontano a viso aperto, ma le vere occasioni scarseggiano. Nel finale di frazione, però, serve un salvataggio decisivo del difensore bianconero Melia sulla linea per negare il vantaggio a Semedo, dopo una disattenzione difensiva. Si va all’intervallo sullo 0-0.

 

Ripresa e gol decisivo

Nella seconda parte di gara il Parma aumenta la pressione. Semedo e poi Plicco provano a impensierire la difesa juventina, che regge fino al 65’, quando Cardinali trova il tiro preciso che supera Huli e sblocca il match.

Reazione che arriva nel finale

La Juventus Under 20 prova a reagire con i cambi dalla panchina. Montero sfiora il pari di testa su calcio piazzato, ma Astaldi blocca centralmente. Nel recupero, l’occasione più grande capita sui piedi di Merola che, da pochi passi, non riesce a trovare la deviazione vincente. Vince il Parma, ai bianconeri resta il rammarico.