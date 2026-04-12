PRIMAVERA| Parma-Juventus, sconfitta per i bianconeri

Sconfitta in Emilia
La Juventus Under 20 cade in trasferta contro il Parma Primavera nella 33ª giornata di Campionato Primavera 1. Una gara equilibrata e combattuta, decisa da un episodio nella ripresa, che lascia l’amaro in bocca ai bianconeri per le occasioni non sfruttate nel finale.
Primo tempo equilibrato
L’approccio dei ragazzi juventini è positivo: Lopez svetta di testa nei primi minuti ma non trova la porta. Il Parma risponde con Plicco, fermato dall’ottimo intervento di Huli. Le squadre si affrontano a viso aperto, ma le vere occasioni scarseggiano. Nel finale di frazione, però, serve un salvataggio decisivo del difensore bianconero Melia sulla linea per negare il vantaggio a Semedo, dopo una disattenzione difensiva. Si va all’intervallo sullo 0-0.
Ripresa e gol decisivo
Nella seconda parte di gara il Parma aumenta la pressione. Semedo e poi Plicco provano a impensierire la difesa juventina, che regge fino al 65’, quando Cardinali trova il tiro preciso che supera Huli e sblocca il match.
Reazione che arriva nel finale