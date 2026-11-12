Non basta la rete di Tiozzo Pagio alla Juventus di Simone Padoin, che esce sconfitta per 3-1 dalla sfida contro il West Ham, valida per la terza giornata della Premier League International Cup. La competizione mette di fronte alcune delle migliori squadre giovanili inglesi e le academy europee. I bianconeri, scesi in campo con un gruppo composto da giocatori della Primavera e della Next Gen, hanno tenuto testa agli avversari nel primo tempo, ma nella ripresa hanno subito il ritorno degli inglesi.

Il West Ham è passato in vantaggio a metà della prima frazione con Montague. La Juventus ha trovato la reazione prima dell'intervallo, quando Tiozzo Pagio ha firmato la rete dell'1-1. Nella ripresa Omotoye ha riportato avanti gli inglesi, mentre in pieno recupero Medine ha chiuso la partita trasformando un calcio di rigore.

Un altro risultato negativo per il settore giovanile bianconero, che arriva dopo le difficoltà incontrate anche dalla Next Gen, reduce dal pesante ko contro il Lecco. La competizione rappresenta comunque un'occasione importante per confrontarsi con realtà di alto livello e misurarsi con un calcio caratterizzato da ritmi e intensità differenti.

La Juventus avrà già un'altra possibilità per riscattarsi: mercoledì 2 dicembre, alle 19:00, è in programma la sfida contro il Manchester United al Leigh Sports Village.