Serata da dimenticare per la Juventus Women, che nella quarta giornata della UEFA Women’s Champions League subisce una pesante sconfitta contro l'OL Lyonnes. Allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella, le francesi si impongono con un netto 6-0, indirizzando la partita già nel primo tempo. La doppietta di Katoto e il gol di Dumornay permettono infatti alle ospiti di andare al riposo con tre reti di vantaggio.

La formazione di Massimiliano Canzi ha provato a sfruttare soprattutto le ripartenze per mettere in difficoltà le avversarie, ma ha incontrato molte difficoltà nel superare la pressione del Lione. Le bianconere hanno faticato a costruire occasioni pericolose e a trovare spazi negli ultimi metri. Uno dei primi tentativi è arrivato con Carbonell, al termine di un'azione avviata da Pavan, ma dall'altra parte la squadra francese ha continuato a gestire il gioco, confermando la propria superiorità.

La cronaca e il tabellino della partita sono disponibili sul sito ufficiale bianconero.

Il Lione dilaga nella ripresa

Nella seconda frazione la Juventus ha cercato di limitare i danni, ma il divario tra le due squadre è aumentato ulteriormente. De Jong si è resa protagonista di alcuni interventi importanti, evitando che il passivo diventasse ancora più pesante. Le francesi, però, hanno continuato ad attaccare e sono riuscite a trovare altre tre reti.

A segno sono andate Yohannes al 79', Shrader all'85' e Renard nel recupero. Quest'ultima ha trovato il gol dopo essersi vista respingere un calcio di rigore dalla portiera bianconera. Il risultato finale di 6-0 lascia poco spazio alle interpretazioni e conferma le difficoltà incontrate dalla squadra di Canzi nel corso della serata.

Una sconfitta pesante, che impone alla Juventus Women di analizzare quanto accaduto e ripartire dagli aspetti da migliorare. La qualità dell'avversaria è indiscutibile, ma servirà lavorare soprattutto sulla capacità di uscire dalla pressione, sulla tenuta difensiva e sulla gestione dei momenti più complicati della partita.

Adesso l'obiettivo sarà lasciarsi alle spalle la serata di Biella e ritrovare compattezza e fiducia. Il risultato contro l'OL Lyonnes rappresenta un passo falso importante nel cammino europeo, ma la squadra dovrà essere brava a trasformare questa esperienza in un'occasione di crescita per le prossime sfide.