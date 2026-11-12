Non c'è solo l'attacco nei pensieri della dirigenza bianconera. Anche il centrocampo è un reparto su cui Giovanni Carnevali e Ricky Massara stanno lavorando in vista di gennaio. Tra i nomi che continuano a circolare con maggiore insistenza c'è quello di Pierre-Emile Højbjerg. Il trentunenne danese del Marsiglia è uno dei principali obiettivi della Juventus per rinforzare la mediana.

Il nodo del prezzo

Il principale ostacolo resta la valutazione del giocatore. L'OM chiede circa 12 milioni di euro, una cifra che i club interessati, Juventus e Fiorentina in particolare, considererebbero eccessiva per un centrocampista della sua età. La strada potrebbe quindi essere quella di una trattativa al ribasso, cercando di convincere la società francese a rivedere le proprie richieste.: lo stesso Højbjerg vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Torino.

Anche Calciomercato.com conferma che il nome del danese resta d'attualità e che una sua partenza da Marsiglia già a gennaio non è da escludere. Le caratteristiche del centrocampista rispondono alle esigenze della Juventus: esperienza internazionale, personalità e capacità di dare equilibrio alla mediana. Le valutazioni della dirigenza passeranno anche dalle condizioni di Manuel Locatelli e Khéphren Thuram, entrambi alle prese con problemi fisici che ne hanno rallentato il percorso.

Anguissa e il muro di De Laurentiis

Un'altra possibilità porta ae riguarda. Il centrocampista camerunese ha il contratto in scadenza a giugno e le discussioni per il rinnovo non hanno ancora portato a un'intesa. Una situazione che potrebbe renderlo particolarmente interessante sul mercato, soprattutto in vista di un eventuale trasferimento a parametro zero. Già a inizio novembre Tuttomercatoweb aveva riferito di alcuni sondaggi della Juventus per il giocatore.

L'operazione, tuttavia, non si presenta semplice. Il principale ostacolo è Aurelio De Laurentiis, che difficilmente accetterebbe di perdere a parametro zero un elemento importante della rosa, soprattutto a favore di una diretta concorrente. Ancora più complicata appare l'ipotesi di una cessione a gennaio, con il Napoli impegnato nella seconda parte della stagione.

Il centrocampo si aggiunge così a una lista di esigenze già piuttosto lunga. La Juventus è alla ricerca anche di un centravanti, come raccontato nel nostro pezzo su Sorloth, e di un terzino sinistro. Tutto questo dovrà essere gestito tenendo conto dei margini economici ridotti dall'accordo con la UEFA. Per questo un'operazione come quella di Højbjerg, con costi relativamente contenuti e un giocatore già pronto, potrebbe rappresentare una soluzione interessante.

Spalletti aspetta rinforzi per dare maggiore solidità alla squadra e intervenire sui problemi emersi nelle ultime uscite. Dopo il pareggio di Firenze, il tecnico ha indicato chiaramente cosa deve cambiare nella sua squadra. Gennaio si avvicina e la dirigenza è chiamata a individuare le operazioni giuste per accontentare le richieste dell'allenatore.