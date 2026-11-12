La fascia sinistra resta uno dei problemi da risolvere in casa Juventus. Luciano Spalletti vorrebbe avere a disposizione un esterno di ruolo, senza dover ricorrere continuamente ad adattamenti. Finora il tecnico ha utilizzato spesso Zeki Celik, arrivato in estate dalla Roma, ma il turco rende meglio sulla corsia opposta.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a gennaio la Juventus cercherà un vero esterno sinistro. Per finanziare l'operazione, però, potrebbe essere necessario cedere qualcuno.

Cambiaso e Cabal in bilico

I principali indiziati sono. Il primo viene da due stagioni meno brillanti rispetto al periodo in cui era finito nel mirino del Manchester City. Secondo il quotidiano, al momento non sarebbero arrivate offerte particolarmente importanti. Nei giorni scorsi, però, erano emersi

Più delicata la situazione di Cabal, che ha trascorso oltre metà anno ai box per infortunio e non ha ancora trovato continuità dopo il rientro. In estate si erano interessate Atalanta e Bologna, mentre adesso la sua valutazione sarebbe scesa intorno ai 25 milioni di euro.

Tre nomi per la fascia

Per quanto riguarda gli acquisti, la Juventus guarda soprattutto a profili giovani e in crescita, possibilmente italiani., ma i granata non vorrebbero cederlo a gennaio e anche il Napoli sarebbe sulle sue tracce.

Un altro nome è quello di Lorenzo Bernasconi dell'Atalanta, già osservato dal vivo più volte dagli scout bianconeri. La richiesta del club bergamasco si aggirerebbe sui 25 milioni, mentre la concorrenza comprende Newcastle e Milan, con i rossoneri che considerano il giocatore per gennaio.

La pista più interessante porta però a Destiny Udogie. L'ex Udinese, che compirà 24 anni il 28 novembre, sta trovando poco spazio al Tottenham e potrebbe chiedere la cessione per giocare con maggiore continuità. Il Corriere dello Sport parla della possibilità di un prestito, con gli Spurs che potrebbero prendere in considerazione l'operazione anche alla luce dei rapporti con la Juventus, già coinvolta nell'affare Sarr.

Resta infine Alejandro Balde, un obiettivo più complicato sul piano economico. Il Barcellona ha aperto alla cessione, ma l'operazione avrebbe costi importanti. Al momento si tratta soltanto di nomi accostati alla Juventus: per capire chi potrà davvero arrivare serviranno anche le eventuali uscite.