La Juventus continua a cercare un centravanti in vista del mercato di gennaio e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza c'è anche quello di Antonio Raimondo. L'attaccante classe 2004 si sta mettendo in mostra con la maglia del Frosinone, ma arrivare a lui già nella finestra invernale non sarà semplice. Il club ciociaro non vuole privarsi del giocatore prima della fine del campionato, perché lo considera fondamentale per raggiungere l'obiettivo salvezza. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea anche la volontà di rispettare gli accordi presi in estate con il Bologna.

La situazione è abbastanza chiara: Raimondo è arrivato in prestito secco, senza diritto di riscatto, e il cartellino è rimasto di proprietà del Bologna. Per la Juventus, quindi, non basterebbe trovare un'intesa con il Frosinone, che attualmente ha il giocatore in rosa. Bisognerebbe convincere anche i rossoblù, che hanno il controllo sul suo futuro. Un doppio passaggio che rende l'operazione complicata, soprattutto a stagione in corso.

I gol prima dell'infortunio

L'interesse della Juventus nasce soprattutto da quanto fatto vedere da Raimondo nella prima parte del campionato. Il centravanti aveva realizzato 8 gol nelle prime 10 giornate di Serie A, portandosi al secondo posto della classifica marcatori alle spalle didel Monza. Numeri importanti per un ragazzo della sua età, che avevano inevitabilmente attirato l'attenzione di diverse società.

Poi è arrivato lo stop. Nella partita contro il Torino del 1° novembre, un contrasto ha provocato un serio infortunio alla caviglia sinistra. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione multilegamentosa e i tempi di recupero sono stati stimati in circa un mese e mezzo. L'obiettivo è tornare in campo entro la fine dell'anno.

Nonostante l'infortunio, il Frosinone non sembra intenzionato a cambiare programma. La società vuole aspettare il rientro dell'attaccante e continuare a puntare sui suoi gol nella seconda parte della stagione. Anche il Bologna, dal canto suo, non ha particolare fretta di prendere una decisione. Se Raimondo dovesse riprendere da dove aveva lasciato, la sua valutazione potrebbe crescere ulteriormente in vista dell'estate. Non a caso, già a ottobre Tuttomercatoweb aveva parlato di un possibile interesse da parte di più club, anche stranieri.

La Juventus potrebbe provare a muoversi in anticipo, cercando un accordo con il Bologna già a gennaio per assicurarsi il giocatore e portarlo a Torino a giugno. Un'ipotesi da non escludere, ma che richiederebbe comunque un investimento e il consenso del club rossoblù.

Spalletti aspetta un centravanti

A Torino, però, non si può guardare soltanto al futuro. Luciano Spalletti ha bisogno di un attaccante che possa dare subito una mano alla squadra, soprattutto considerando le difficoltà incontrate finora sotto porta. Il dato che più colpisce riguarda la classifica marcatori bianconera: il miglior realizzatore in campionato è Gleison Bremer, con appena tre reti. Anche, tra rigori ancora assenti e otto legni colpiti, raccontano le difficoltà offensive della squadra.

Ecco perché il nome di Raimondo non è l'unico sulla lista della Juventus. La dirigenza sta valutando anche attaccanti con maggiore esperienza e già pronti per il campionato italiano. Tra questi c'è Alexander Sorloth, centravanti norvegese dell'Atletico Madrid, il cui nome è tornato a circolare nelle ultime settimane, come raccontato nel nostro pezzo su Sorloth.

Per Raimondo, invece, potrebbe essere necessario aspettare. Il Frosinone vuole tenerlo fino a giugno e il problema fisico non gli permetterà comunque di essere subito disponibile. La Juventus dovrà quindi decidere se tentare un investimento in prospettiva oppure concentrare le risorse su un centravanti che possa incidere già nella seconda parte della stagione.

Intanto Spalletti dovrà cercare le risposte dai giocatori che ha a disposizione. Alla ripresa del campionato ci sarà il Venezia, poi la trasferta contro il Como del 29 novembre. Due impegni nei quali l'attacco bianconero sarà chiamato a dare segnali diversi rispetto a quelli mostrati finora.