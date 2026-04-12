PRIMAVERA| L’Inter soffia un dirigente alla Juve? Possibile addio

Nella Juventus Primavera potrebbe esserci una mini-rivoluzione. L'Inter è fortemente interessata ad uno dei dirigenti bianconeri.

In casa Juventus si guarda con attenzione a ciò che sta accadendo attorno alla figura di Michele Sbravati, arrivato a Torino soltanto dal 1° luglio 2024 e già finito nel mirino dell’Inter. Il dirigente, legato alla Juve da un contratto ancora valido per due stagioni, sarebbe infatti il profilo scelto dai nerazzurri per guidare il proprio settore giovanile dopo il ritorno di Massimo Tarantino alla AS Roma. Una mossa che, se confermata, rappresenterebbe un tentativo concreto dell’Inter di sottrarre alla Juventus una figura ritenuta centrale nel progetto di crescita del vivaio bianconero. A Torino, Sbravati era stato scelto proprio per portare metodo, esperienza e una visione moderna nello sviluppo dei giovani, dopo il lungo percorso maturato al Genoa, dove aveva anche conquistato un titolo nazionale Under 18. La Juventus ora valuta la situazione, consapevole del valore del dirigente e dell’importanza di garantire continuità a un lavoro appena iniziato.

Chi è Michele Sbravati

Michele Sbravati è un dirigente sportivo italiano nato nel 1965 a Muggiò, con un percorso costruito interamente nel calcio giovanile e nella valorizzazione dei talenti. Dopo una carriera da calciatore tra Serie B e Lega Pro, ha intrapreso molto presto la strada dirigenziale, specializzandosi nello sviluppo dei settori giovanili. Le prime esperienze significative arrivano al Savona, dove lavora dal 2000 al 2007, prima del lungo e proficuo ciclo al Genoa, iniziato nel 2008 e concluso nel 2024. In rossoblù Sbravati si fa notare per la capacità di costruire un sistema organizzativo moderno, portando anche alla conquista di un titolo nazionale Under 18 e contribuendo alla crescita di numerosi prospetti arrivati poi nel calcio professionistico. Il 1° luglio 2024 inizia la sua esperienza alla Juventus, scelta proprio per trasferire a Torino competenze, metodo e visione nella gestione del vivaio bianconero, considerato uno snodo strategico per il futuro del club.

Il progetto Under 23 nerazzurro passa anche da Pea

Nel piano dell’Inter, accanto a Sbravati, dovrebbe trovare spazio anche Fulvio Pea, oggi direttore tecnico della nazionale albanese, destinato a occuparsi del progetto Under 23. Un dettaglio che interessa indirettamente anche la Juventus, da anni attenta al collegamento tra settore giovanile e prima squadra attraverso un percorso strutturato. L’eventuale partenza di Sbravati obbligherebbe il club bianconero a rivedere alcuni equilibri organizzativi proprio in una fase delicata di costruzione del futuro. Dopo aver puntato su di lui per dare nuova linfa al vivaio, la Juve potrebbe trovarsi a dover difendere una scelta recente da un assalto esterno. Segno evidente di quanto il lavoro avviato a Torino sia già considerato di valore anche fuori dai confini bianconeri.