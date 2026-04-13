PRIMAVERA| Il commento post gara di Padoin: “Peccato per il secondo tempo”

Le dichiarazioni di Simone Padoin al termine del match contro il Parma. La Juventus è uscita sconfitta con il risultato di 1-0 in favore dei Ducali.

Simone Padoin, allenatore della Juventus Under 20, ha commentato ai canali ufficiali del club la sconfitta contro il Parma. Leggiamo le parole del tecnico bianconero:

“È stata una partita molto equilibrata nel primo tempo, sia noi che loro abbiamo fatto una buona prestazione. Rispetto alla partita di Coppa Italia abbiamo fatto un po’ di cambi quindi ero curioso anche di vedere come avremmo reagito e penso che i ragazzi abbiamo fatto un primo tempo ottimo.

Il peccato è stato come siamo rientrati nel secondo tempo, i primi 20 minuti della ripresa non mi sono piaciuti. Siamo calati di concentrazione, non siamo più stati dentro la partita come avevamo fatto i primi 45 minuti e abbiamo subito gol. Nel finale con le sostituzioni siamo diventati più offensivi e abbiamo creato qualche occasione che ci avrebbe permesso di pareggiare ma non ci siamo riusciti.

Nel complesso però posso ritenermi soddisfatto, hanno giocato i diversi calciatori che da un pò di tempo mancavano dal terreno di gioco. Sono felicissimo del rientro di Bamballi che era assente da quattro mesi ed è rientrato giocando 90 minuti in una partita così importante. Merito a lui, merito a Gielen che era a una delle prime presenze e si è disimpegnato bene. In squadra abbiamo tanta gente giovane, che nei primi mesi ha avuto meno spazio e adesso è giusto che dimostrano di poter stare con noi”.