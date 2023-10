Mercato Juve, il preferito per la fascia rimane Berardi: ostacolo prezzo

La dirigenza bianconera non molla il fantasista del Sassuolo per gennaio. L'ostacolo rimane l'alta valutazione del cartellino

Un inizio di stagione importante per il Mimmo Berardi fra campionato italiano e nazionale italiana, in cui ha già segnato 7 gol e fornit0 un assist . Il problema per il suo ingaggio nel mercato di gennaio e l'alta valutazione di mercato che fa il Sassuolo: circa 30 milioni di euro.

Berardi in cima alla lista

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Domenico Berardi dal Sassuolo. Il giocatore potrebbe lasciare l'Emilia per trasferirsi in bianconero. A differenza però delle ultime settimane la società bianconera attualmente non sarebbe la sola interessata al giocatore. Ci sarebbero anche altre che lottano per i primi posti come il Milan, la Roma e la Lazio. La caccia è aperta.