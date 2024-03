Pistocchi svela: “Un calciatore della Juve mi ha detto che il problema è…”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole su X: "Approfitto della presa di posizione “ufficiale” di Scanavino che, a parole, ha espresso “grande fiducia nella squadra e nell’allenatore” ( testuale, anche se da Giuntoli sono stati sondati AConte e ThMotta) e dell’opinione di Zazzaroni-secondo il quale per tornare a vincere la Juve deve investire sul mercato-per un gustoso retroscena. Qualche tempo fa, a Milano, ho incrociato uno dei big della Juventus, uno di quelli che possono fare sempre la differenza. Abbiamo parlato di Juve, e, alla fine, ci siamo trovati d’accordo: il problema della Juventus NON e’ la qualità dei giocatori. Può essere un parere condivisibile o meno, ma questa Juve con un altro sistema di gioco e un altro allenatore non potrebbe fare molto meglio di quella attuale? 1. Szczesny Difesa a 4: 2. Danilo 5.Huijsen 6.Bremer 3.Cambiaso A centrocampo: 7. Soulè 4. Locatelli 8. Rabiot 11. Chiesa Trequartista 10.Yildiz Prima punta 9.Vlahovic All. ThiagoMotta".