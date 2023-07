Pinsoglio: “Essere il terzo portiere è impegnativo, tifo Juve da bambino”

Carlo Pinsoglio, portiere della Juventus, ha detto la sua in un'intervista ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole: "Essendo cresciuto nel settore giovanile ed essendo tifoso, per me la Juve è casa mia. Questo sempre. Può capitare quella piccola occasione a fine anno dove posso giocare, oppure in tournée… Per me sono sempre occasioni importante dove dimostrare le mie qualità.