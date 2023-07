Calciomercato Juventus / Lukaku-Donnarumma: notizie bomba! Pedullà…

Arrivano aggiornamenti pesantissimi rispetto al calciomercato della Juventus e nella giornata di oggi ve ne riporteremo almeno un paio di cui davvero non si può fare a meno di parlare. Le notizie sono due ed entrambi sono davvero molto importanti. La prima, riguarda l'attacco. Lukaku potrebbe avvicinarsi, adesso, con l'approdo di Vlahovic al Chelsea. Il piano è il seguente: il Chelsea potrebbe aprire ad uno scambio di cartellini che farebbe contenti tutti. Ma c'è di più. In attesa di scoprire nuovi dettagli rispetto a questo argomento, è uscita fuori un'altra notizia di quelle davvero clamorose. A riportarla, è Alfredo Pedullà.

Mercato, la Juve accende (finalmente) i motori

Secondo quanto viene riportato dal noto esperto di calciomercato, infatti, è vera la notizia che Juvenews vi aveva svelato in anteprima nella giornata di ieri rispetto a Donnarumma. Non era una bufala, anzi. La Juve sta seriamente pensando di cambiare musica per quel che riguarda il portiere e a quanto pare la possibilità di arrivare a prendere l'ex rossonero, esiste. Le parole di Pedullà in questo senso sono state chiare. Ecco cosa ha detto.