La sosta per le nazionali doveva rappresentare un'occasione per Federico Gatti per ritrovare spazio e rilanciarsi. Potrebbe invece diventare il punto di partenza di una separazione dalla Juventus. Il difensore classe 1998 non rientra tra le prime scelte di Luciano Spalletti e ieri non è stato impiegato nemmeno da Roberto Mancini per Italia-Francia: il ct lo ha inserito tra i sei azzurri destinati alla tribuna di San Siro.

Una situazione particolare, come sottolineato anche da Tuttomercatoweb: Gatti è stato convocato in Nazionale pur non trovando continuità nel proprio club. Ed è proprio la mancanza di minuti a spingerlo a valutare il futuro. Per un difensore che punta a mantenere un posto nel giro azzurro, restare in panchina ogni settimana rappresenta un ostacolo importante.

Tre club inglesi alla finestra

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb,. Per gli Spurs il possibile collegamento sarebbe Roberto De Zerbi, oggi alla guida della squadra londinese. Il Bournemouth, invece, è una destinazione già conosciuta dalla dirigenza bianconera: lì gioca Michele Di Gregorio, che in Inghilterra

L'interesse dei club inglesi non sarebbe una novità. Già durante la scorsa estate, infatti, sarebbero arrivate alcune proposte, respinte dagli agenti del giocatore. Le stesse società potrebbero tornare alla carica con l'apertura della finestra invernale.

In Italia, nei mesi scorsi, era circolata anche l'ipotesi Napoli, legata al rapporto tra Gatti e Massimiliano Allegri, oggi sulla panchina azzurra. Per il momento si tratta soltanto di indiscrezioni: non risultano offerte ufficiali, ma il futuro del difensore resta da definire.