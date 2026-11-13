Sono passati più di venticinque anni, ma Thierry Henry non ha mai smesso di sentirsi legato alla Juventus. L'ex attaccante francese ne ha parlato da opinionista nel podcast Kampo, soffermandosi sulla breve esperienza vissuta a Torino e sulle difficoltà che oggi attraversa il club bianconero. Il suo messaggio è chiaro: quei pochi mesi non rappresentano un capitolo da rinnegare e vedere la Juve in difficoltà gli dispiace.

Per Henry la Juventus resta un club fuori dal comune. Lo ha ribadito senza giri di parole: «Quello che è successo alla Juventus è successo». Ha lasciato Torino dopo pochi mesi e in passato ha già spiegato le ragioni di quella separazione. Oggi preferisce sottolineare il legame rimasto con la società e ammettere quanto gli pesi vedere la squadra in questa situazione. Non a caso, l'ha definita «un club straordinario».

Parole che arrivano in un momento complicato per l'ambiente bianconero. La squadra di Luciano Spalletti si è fermata per la sosta dopo il 2-2 di Firenze, con numeri che raccontano bene la frenata delle ultime settimane. Sentire un ex giocatore, rimasto a Torino soltanto pochi mesi, esprimere ancora un simile attaccamento non è scontato.

Il ruolo in campo e il numero 6

Nel podcast Henry ha ricordato anche alcuni dettagli della sua avventura italiana, a cominciare dal numero di maglia. Perché scegliere il 6, una numerazione insolita per un attaccante? La risposta è arrivata con ironia: «Era la metà del 12, ecco perché!». Poi ha aggiunto una spiegazione legata al ruolo che ricopriva in campo: «Giocavo da esterno a tutta fascia».

Ed è proprio qui che si trova una delle ragioni delle difficoltà incontrate a Torino. Henry arrivò dal Monaco nel gennaio 1999, pochi mesi dopo aver vinto il Mondiale con la Francia. A febbraio Marcello Lippi si dimise e sulla panchina bianconera arrivò Carlo Ancelotti. Nel 3-5-2 della Juventus, il giovane francese venne impiegato lontano dalla porta, in una posizione che non gli permetteva di esprimere al meglio le proprie qualità.

La sua esperienza si chiuse con 20 presenze e 3 gol, prima del trasferimento all'Arsenal nell'estate successiva. A Londra avrebbe poi costruito una carriera straordinaria, diventando uno degli attaccanti più forti della sua generazione.

Eppure Henry non considera quella parentesi un fallimento. Alla domanda se avesse vissuto la Juventus come un'esperienza negativa, ha risposto con decisione: «Neanche per un momento». Ha poi aggiunto che da ogni passaggio della propria carriera si può imparare qualcosa.

Nel suo racconto è tornato anche lo spogliatoio del 1999, popolato da giocatori come Tacchinardi, Iuliano, Peruzzi, Di Livio, Conte, Ferrara, Pessotto e Birindelli. Un gruppo ricco di esperienza, nel quale un attaccante di appena ventun anni non riuscì a trovare lo spazio necessario per diventare protagonista.