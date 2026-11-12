Ci sono infortuni che richiedono settimane di recupero e altri che arrivano a mettere in discussione un'intera carriera. Quello di Dejan Kulusevski rientra nella seconda categoria. L'ex Juventus, oggi al Tottenham, ha raccontato alla tv svedese Fotbollskanalen quanto sia stato vicino a una decisione estrema: la scorsa estate i medici gli avevano prospettato un trapianto di ginocchio, con cartilagine e osso provenienti da un donatore. «Avrei sostituito il mio ginocchio con quello di qualcun altro», ha spiegato lo svedese, che alla fine ha scelto di non sottoporsi all'intervento.

Il problema, emerso nel maggio 2025, riguardava la cartilagine del ginocchio. Kulusevski si era già sottoposto a due operazioni, senza però ottenere i risultati sperati. Il trapianto avrebbe comportato altri diciotto mesi lontano dal campo, con una possibilità di riuscita stimata intorno al 50%. Una prospettiva difficile da accettare per un giocatore di ventisei anni, già costretto a trascorrere molto tempo lontano dal calcio.

Il lungo percorso verso il rientro

La strada scelta è stata diversa: continuare ad allenarsi nonostante il dolore e provare a condurre una vita il più possibile normale. Kulusevski ha raccontato che, anche se il ginocchio gli avesse fatto male durante una partita, avrebbe comunque continuato a giocare. Nel suo percorso sono stati importanti anche i consigli di un medico in Serbia, che lo hanno aiutato a trovare una soluzione. Oggi ammette di avvertire ancora qualche sensazione diversa al ginocchio, ma assicura di stare bene nei giorni delle partite.

Lo stop è durato complessivamente 526 giorni. Il rientro è arrivato a ottobre con il Tottenham di Roberto De Zerbi, attraverso i primi spezzoni di gara. Nell'intervista, lo svedese ha anche lasciato intendere che non tutti, nemmeno all'interno del club, fossero convinti della possibilità di rivederlo in campo.

Il ritorno è stato completato dalla nuova convocazione in nazionale. Graham Potter lo ha inserito nella lista per le ultime due partite del girone di Nations League contro Bosnia e Polonia. Kulusevski mancava dalla Svezia da due anni: l'ultima presenza risaliva al 6-0 contro l'Azerbaigian del novembre 2024, partita nella quale aveva realizzato una doppietta e servito un assist.