Rayan Aït-Nouri resta uno dei nomi seguiti dalla Juventus per rinforzare la fascia sinistra. Il club bianconero aveva già provato a portarlo a Torino ad agosto, senza però riuscire a convincere il Manchester City. I contatti erano ripresi a settembre, durante la prima sosta per le nazionali, e ora il suo nome torna d'attualità in vista del mercato invernale.

A rilanciare l'interesse è La Gazzetta dello Sport. A rendere possibile l'operazione è soprattutto lo scarso impiego dell'algerino: in questa stagione Aït-Nouri non ha ancora giocato in Premier League. Con Enzo Maresca ha collezionato quattro presenze tra Champions League e Coppa di Lega, per un totale di 168 minuti. Un minutaggio decisamente basso per un giocatore di 25 anni che il City aveva acquistato per inserirlo stabilmente nelle proprie rotazioni.

La formula del prestito

La Juventus deve fare i conti con i vincoli economici imposti dall'accordo con la UEFA., formula già presa in considerazione nei contatti di settembre. Al momento, però, non ci sono accordi né cifre definite.

Aït-Nouri non è l'unico nome seguito per il ruolo. Nella lista bianconera figurano anche Nicolás Tagliafico, attualmente al Lione, e Maxi Araujo dello Sporting. La necessità di intervenire sulla fascia sinistra nasce da una lacuna rimasta aperta durante il mercato estivo, quando la Juventus non è riuscita ad acquistare un terzino di ruolo.

A complicare ulteriormente la situazione ci sono le voci su Andrea Cambiaso, seguito anche dal Manchester United, come raccontato nel nostro pezzo sui sondaggi inglesi per Cambiaso. Anche Alejandro Balde è tornato tra i profili accostati ai bianconeri, dopo l'apertura del Barcellona a una possibile cessione e l'interesse della Juventus per il dopo-Cambiaso.