Il futuro di Jeff Ekhator resta in bilico. Mentre alla Continassa si lavora sulle possibili operazioni in entrata per gennaio, la dirigenza non ha ancora deciso quale sarà il percorso del giovane attaccante. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'eventuale arrivo di un nuovo centravanti potrebbe aprire alla sua partenza in prestito.

Le pretendenti non mancherebbero. Parma, Bologna e Genoa sarebbero pronte ad accoglierlo, con la Juventus orientata a preferire una soluzione in Serie A per permettergli di accumulare esperienza e minuti in un campionato che conosce già. Per il Genoa si tratterebbe di un ritorno, mentre il Parma aveva già valutato il suo profilo a luglio. In quell'occasione era stata presa in considerazione un'operazione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, nell'ambito dei discorsi per Pellegrino.

Cinque mesi lontano dal campo

Ekhator era stato uno degli investimenti dell'estate. Il trasferimento dal Genoa è stato ufficializzato il 1° luglio, con un'operazione da 16 milioni di euro più bonus. La sua avventura è però iniziata in salita, con il primo problema fisico già durante un'amichevole estiva. A fine agosto è arrivato un nuovo stop muscolare, che lo ha costretto a interrompere un allenamento e a sottoporsi agli esami al JMedical.

Il bilancio è pesante: quasi cinque mesi senza disputare una partita ufficiale. Il debutto con la Juventus è arrivato soltanto il 5 novembre, negli ultimi minuti della gara di Europa League contro l'AZ, con circa dodici minuti in campo. Successivamente è arrivata la convocazione dell'Under 21 per le amichevoli contro Francia e Belgio, nonostante Spalletti avrebbe preferito trattenerlo a Torino per un lavoro specifico.

Il mercato della Juventus condiziona il futuro

In un reparto già affollato, trovare spazio non sarebbe semplice per un giovane che finora ha giocato soltanto pochi minuti. Una stagione da protagonista in un'altra squadra di Serie A potrebbe offrirgli maggiori opportunità di crescita rispetto a una permanenza in panchina a Torino. La decisione, però, arriverà soltanto dopo aver definito le strategie per il nuovo centravanti.