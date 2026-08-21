Un’altra operazione in uscita viene ufficializzata dalla Juventus. Emanuele Pecorino saluta definitivamente i colori bianconeri e si trasferisce a titolo definitivo al Catanzaro, dove inizierà una nuova avventura nel campionato di Serie B.

L’attaccante catanese classe 2001 chiude così un percorso iniziato a Torino nel gennaio del 2021. Dopo gli anni trascorsi con la Juventus Next Gen e le esperienze in prestito maturate nel calcio professionistico, per Pecorino è arrivato il momento di una nuova tappa della sua carriera.

Il percorso di Pecorino alla Juventus

Arrivato in bianconero dal Catania, Pecorino ha collezionato complessivamente 59 presenze e segnato 9 reti con la maglia della Juventus Next Gen. I suoi numeri comprendono le partite disputate tra Serie C, Coppa Italia Serie C e play-off.

Nel corso delle ultime stagioni, l’attaccante ha inoltre avuto l’opportunità di maturare ulteriore esperienza lontano da Torino attraverso i prestiti al Südtirol e al Frosinone.

Ora la decisione di separarsi definitivamente dalla Juventus e iniziare una nuova esperienza con il Catanzaro, dove proverà a ritagliarsi uno spazio importante nel reparto offensivo.

Il comunicato della Juventus

La Juventus ha ufficializzato così il trasferimento di Pecorino: “Le strade della Juventus e di Emanuele Pecorino si separano. L’attaccante classe 2001 lascia la Juventus e si trasferisce a titolo definitivo al Catanzaro. Arrivato in bianconero nel gennaio 2021, Pecorino ha collezionato complessivamente 59 presenze con la Next Gen tra Serie C, Coppa Italia Serie C e play-off, mettendo a segno 9 reti. Nel corso della sua esperienza recente ha inoltre vissuto alcune parentesi in prestito, vestendo le maglie di Südtirol e Frosinone. Ora per Emanuele inizia una nuova tappa della sua carriera. Grazie per questi anni insieme e in bocca al lupo per il futuro!”.