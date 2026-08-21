La Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un rinforzo d’esperienza da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Tra i nomi valutati dalla dirigenza bianconera, Franck Kessie sarebbe uno dei profili più graditi per completare il centrocampo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista ivoriano avrebbe già dato una chiara priorità alla Juventus, decidendo di attendere gli sviluppi della trattativa con il club bianconero e congelando, almeno per il momento, altre possibili offerte.

Kessie aspetta la Juventus

L’ex Milan sarebbe dunque disponibile a prendere in considerazione con particolare interesse un ritorno in Serie A. La possibilità di vestire la maglia della Juventus e lavorare con Luciano Spalletti rappresenterebbe una prospettiva importante per il giocatore.

Kessie potrebbe infatti aggiungere esperienza e sostanza alla mediana bianconera, caratteristiche che la Vecchia Signora starebbe cercando per completare il reparto. La sua eventuale disponibilità ad attendere gli sviluppi della situazione potrebbe rappresentare un fattore favorevole per la dirigenza.

Il fattore Massara nella trattativa

Un ruolo importante potrebbe essere giocato anche dal rapporto tra Kessie e Frederic Massara. I due hanno infatti già lavorato insieme durante l’esperienza al Milan e il loro legame professionale potrebbe contribuire ad avvicinare il giocatore alla Juventus.

Il centrocampista sarebbe inoltre stimolato dall’idea di diventare un punto di riferimento nel progetto tecnico di Spalletti, con la possibilità di tornare protagonista nel campionato italiano.

Prima l’addio di Arthur, poi un’altra cessione

Per provare a chiudere l’operazione, però, la Juventus dovrebbe prima liberare spazio nel reparto e alleggerire il monte ingaggi. Il primo tassello riguarda Arthur Melo, con la dirigenza al lavoro per definire gli ultimi dettagli relativi alla risoluzione anticipata del contratto del centrocampista brasiliano.

La sua partenza rappresenterebbe un passaggio importante, ma potrebbe non essere sufficiente. Secondo quanto riportato, il club bianconero dovrebbe infatti concretizzare anche un’altra cessione a centrocampo prima di poter affondare definitivamente il colpo per Kessie.

La situazione resta quindi legata alle uscite. Kessie aspetterebbe la Juventus, mentre Massara continua a lavorare sugli incastri necessari per provare a regalare a Spalletti un rinforzo di grande esperienza per la mediana.