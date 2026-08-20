La Juventus continua a lavorare sul mercato in uscita con l’obiettivo di ridurre il numero degli esuberi e alleggerire la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tra le situazioni da risolvere ci sarebbe anche quella di Jonathan David, attaccante canadese arrivato in bianconero la scorsa estate.

Il suo rendimento non avrebbe convinto pienamente e il giocatore sarebbe così finito fuori dai piani tecnici del nuovo corso. La Juventus starebbe quindi valutando una sua cessione, anche considerando il peso dell’attaccante sul monte ingaggi.

David tra gli esuberi della Juventus

David rappresenterebbe una delle situazioni più importanti da definire in uscita. L’attaccante avrebbe infatti un costo lordo di circa 6,2 milioni di euro all’anno, una cifra significativa per le casse bianconere.

Il canadese era arrivato a parametro zero, ma l’operazione aveva comunque comportato un investimento da parte della Juventus: circa 12,5 milioni di euro in oneri accessori. Dopo una stagione con un rendimento al di sotto delle aspettative, il suo futuro a Torino sarebbe ora in discussione.

Fuori dai piani di Spalletti

Secondo quanto emerge, David sarebbe consapevole di non rientrare più nei piani di Luciano Spalletti. La Juventus sarebbe dunque pronta a valutare le possibili soluzioni per trovare una nuova sistemazione all’attaccante.

La volontà del giocatore, però, potrebbe rappresentare un fattore decisivo nella ricerca di un accordo.

David vuole la Premier League

L’attaccante canadese sarebbe infatti disposto ad accettare soltanto un trasferimento in Premier League. Una preferenza chiara, che restringerebbe il campo delle possibili destinazioni.

La Juventus dovrà quindi attendere l’eventuale arrivo di offerte dall’Inghilterra. I prossimi giorni saranno importanti per capire se qualche club di Premier League deciderà di affondare il colpo e permettere così a David di iniziare una nuova avventura lontano da Torino.