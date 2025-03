Pavan: “Adesso alla Juventus sono tutti in discussione”

Massimo Pavan ha parlato della Juventus in attesa della prossima sfida di Serie A: per il giornalista, nessuno ora avrebbe più alcun alibi

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del momento della Juventus a poche ora dalla sfida contro il Genoa. Ecco un estratto delle sue parole: “Non ci sono più alibi, i giocatori ora sono di fronte alle loro responsabilità, la scelta della società di liberarsi di Thiago Motta, è una scelta pesante, una scelta anche sofferta, almeno a sentire Cristiano Giuntoli, una scelta che mette tutti di fronte alla necessità di fare e dare qualcosa di più. Nessuno alla Juventus, oggi può dormire sonni tranquilli, tutti sono in discussione, dai dirigenti ai giocatori che sicuramente hanno dimostrato di aver qualche problema con Thiago Motta”.

Pavan: “Nell’ultimo periodo i giocatori sono sembrati consapevolmente apatici”

(…) i giocatori, quindi, che nell'ultimo periodo sono sembrati colpevolmente e totalmente apatici, devono assolutamente rispondere presenti. Tutti sanno che la situazione è delicatissima, che serve una reazione sotto tutti i punti di vista e da parte di tutti. Tudor ha parlato alla squadra in modo chiaro, in modo netto, in modo diretto, spingendo sul tasto del senso di appartenenza, spingendo sul tasto dell'emozione, un tasto che piace molto ma che non può essere fine a se stesso, un tasto che ha l'assoluta necessità di trovare una certezza nei risultati".