Zazzaroni: “Curioso di vedere la Juve di Tudor, sarà diversa da quella di Motta”

Intervenuto sul Corriere dello Sport il giornalista Ivan Zazzaroni ha detto la sua sulla nuova Juve di Igor Tudor: “Sono proprio curioso di vedere la prima Juve by Igor Tudor, una formazione che immagino sarà assai diversa da quella – meglio, quelle – di Thiago. Una squadra di rottura piena, sia tattica sia filosofica (chiedo scusa per il termine iperbolico) destinata ad alimentare confronti, altre discussioni, altre battaglie ideologiche e nuove valutazioni sui giocatori. Numerosi sono i destini legati alle prossime nove giornate (…)”.

Le parole di Zazzaroni sulla Juve di Tudor

"Naturalmente posso commettere errori (nel caso, mi 'corigerete'), tuttavia sulla disposizione 3-4-2-1 mi sento sufficientemente sicuro: la storia di Igor e il poco tempo a sua disposizione non lasciano spazio a invenzioni (…). È come se oggi la Juve ricominciasse da zero; come se nove mesi e duecento e passa milioni di mercato si sottoponessero a un esame sul campo: la commissione esterna è costituita da un tecnico distante anni luce dal predecessore. Tudor si è presentato con umiltà, pur non essendo umile, e ha una cultura dei rapporti con chi allena meno complicata", ha concluso.