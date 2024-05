Pasqualin: “Chi potrebbe essere il nuovo Del Piero? Yildiz…”

Claudio Pasqualin, procuratore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TVPlay: "Se c’è uno che potrebbe diventare il futuro Del Piero è Yildiz. Anche se di panini ne dovrà mangiare, la strada è ancora lunga e tortuosa, però non sono tanti quelli che possono dire di avere le basi per percorrerla e Yildiz queste basi le ha. È indubbiamente un gran giocatore, dotato di una classe naturale evidente. È legittimo coltivare la speranza che possa fare una gran carriera, avvicinarsi al livello di Del Piero è francamente difficile per chiunque. Vedo che lo stesso Ale, peraltro, si è espresso in termini molto positivi su di lui".