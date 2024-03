Palmeri svela: “Allegri non può essere tranquillo sul suo futuro”

Tancredi Palmeri, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'allenatore dei bianconeri Max Allegri. Ecco le sue parole: "Tranquillo a Torino invece non può stare Allegri. In privato si lamenta dicendo che a fine anno vuole andarsene, in verità vuole il rinnovo, ma l’involuzione di una Juventus già sparagnina al limite dell’irritazione ha messo all’erta Giuntoli. E potrebbe davvero configurarsi una volata d’altri tempi tra Juventus e Milan per Thiago Motta, come mai successo per la guida tecnica almeno dagli anni Settanta in poi.