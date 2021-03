Pagelle Juventus-Porto: Chiesa indemoniato, Demiral distratto

I voti dell'undici bianconero

SZCZESNY 6.5: non può nulla sul rigore, si fa però trovare sempre attento quando chiamato in causa dalle numeroce conclusioni avversarie, specie nel primo tempo.

CUADRADO 6.5: i suoi cross sono cioccolatini per i compagni. Morata non è bravo a sfruttarli, al contrario di Chiesa nell'occasione del 2-1. Una spinta costante sulla destra.

DEMIRAL 5.5: ingenuo in occasione del rigore concesso, in generale appare poco concentrato. Si riscatta parzialmente nella ripresa.

ALEX SANDRO 5.5: in fase offensiva non ci siamo. Spinge poco e sbaglia parecchi appoggi facili. Meglio difensivamente con qualche chiusura provvidenziale.

RAMSEY 4.5: assente, lo si nota più per i fuorigiochi che gli vengono fischiati che per giocate particolari. (DAL 75' McKENNIE s.v.).

ARTHUR 7: non è al meglio della condizione e questo si nota. Resta comunque importante la sua capacità di gestire e dettare i tempi del gioco di questa Juve. Il suo destro è un'autentica sicurezza su cui i compagni si appoggiano in continuazione. (DAL 101' KULUSEVSKI s.v.).

RABIOT 6: qualche strappo dei suoi per tagliare in due il Porto. Dopo l'espulsione di Taremi la sua fisicità si fa sentire ancora di più in mezzo al campo.

CHIESA 9: è l'elemento imprescindibile di questa squadra in questo momento, forse anche più di Cristiano Ronaldo. L'unico a provarci nella prima frazione di gioco, costretto anche a rientrare in difesa a dare una mano ai compagni in difficoltà. Nella ripresa, poi, di fronte a lui, c'è solo da togliersi il cappello. Una doppietta da applausi, prima con un grandissimo destro che si infila all'incrocio dei pali, poi con un inserimento che brucia sul tempo la difesa avversaria sul cross di Cuadrado. Letteralmente indiavolato, il Porto non lo tiene mai. (DAL 101' BERNARDESCHI s.v.).