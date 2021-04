Pagelle Atalanta-Juventus: muro De Ligt, Morata poco pericoloso

I voti dell'undici bianconero

La Juventus esce sconfitta dal "Gewiss Stadium" di Bergamo, perdendo contro l'Atalanta dopo poco più di 20 anni in campionato. Champions League ora a rischio per i bianconeri, scavalcati proprio dall'undici di Gasperini. Questi i voti dei ragazzi di Pirlo:

CUADRADO 6.5: ancora una volta tra i migliori in campo, le azioni pericolose partono sempre da lui. Molto bene in entrambe le fasi.

ALEX SANDRO 5: altra prestazione sulla falsariga delle ultime. In difesa soffre gli attacchi di Maehle, che più volte si ritrova da solo. In fase di attacco è praticamente nullo. Sfortunato nella deviazione che porta al gol dei padroni di casa.

BENTANCUR 5.5: solito discorso, bene in fase di distruzione del gioco anche contro uno come Zapata, meno preciso quando bisogna avviare l'azione.

CHIESA 6: meno propositivo del solito, ben ingabbiato dai difensori orobici. Ha però il merito di non far mai mancare grinta e dinamismo, che in queste occasioni non guasta mai. Costretto a uscire per infortunio ad inizio ripresa. (DAL 58' DANILO 5.5: diversi palloni sbagliati non da lui).