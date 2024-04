Ozil: “Avrei voluto giocare nella Juventus. È il mio amore italiano”

Mesut Ozil, ex calciatore di Arsenal e Real Madrid, ha detto la sua sulla Juventus, svelando il suo amore per i bianconeri.

Mesut Ozil, ex calciatore tra le altre di Arsenal e Real Madrid, ha detto la sua sulla Juventus, dichiarando il suo amore per i bianconeri su X. Ecco le sue parole: "Orgoglioso della mia carriera e di tutti i meravigliosi club per cui ho avuto il privilegio di giocare. Solo un club mi è mancato: il mio amore italiano, la Juventus. Juve, storia di un grande amore". Concludendo anche con l'hastag Forza Juve. Una dichiarazione inaspettato dall'ex trequartista tedesco, che nel corso della sua splendida carriera, non è mai stato vicino a vestire i colori del club piemontese, a parte qualche rumors di mercato che lo accostava a Madama.