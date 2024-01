M. Orlando: “Inter giustamente capolista, ma bene la Juve”

Var? Ci vedo malafede, non è possibile non fischiare e non vedere, ci sono errori che secondo me vanno ad avvantaggiare qualcuno. Quando arrivano queste situazioni al 93', per un fallo così evidente, non ci vedo una logica. Lì è espulsione e annullamento del gol, ci vedo malafede. Io non dico che l'arbitro abbia fatto vincere l'Inter, ma ci sono degli errori che non si spiegano e la gente è giusto che si insospettisca".