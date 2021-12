Novellino: “La Juve può rientrare tra le prime quattro ma deve migliorare a centrocampo”

L'ex allenatore della nostra Serie A ha parlato di diversi temi tra cui anche della situazione attuale dei bianconeri

redazionejuvenews

L'ex allenatore della Serie A Walter Novellino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato di diversi temi riguardanti il nostro campionato, soffermandosi anche sulla situazione attuale della Juve.

SULLA JUVE - "Si sta riprendendo, piano piano, zitta zitta, Conosco Allegri e so come interpreta questo momento. Col silenzio si ottengono i risultati. Può tornare tra le prime quattro, la rosa è buona: se prendiamo i giocatori uno per uno vediamo che sono di qualità e poi ci sono anche Dybala e Chiesa. E' vero, manca qualcosa a metà campo. Difficile dire chi arriverà in Champions. Stimo tutte, chi vedo un po' in difficoltà è l'Atalanta che comunque mi entusiasma".

LA SORPRESA - "L'Empoli ma anche il Verona. La formazione di Andreazzoli mi piace per come gioca, col trequartista e dentro le linee. Rispecchia la serenità del tecnico, noi vecchi sappiamo mettere bene le squadre in campo".

SULLA FIORENTINA - "Giusto. Grande Italiano, complimenti. La squadra sta facendo di più rispetto al passato, Italiano tiene la squadra molto alta e mi piace. E' un 4-3-3 atipico con una punta straordinaria. Ha valorizzato gli esterni e credo comunque che la forza della Fiorentina sia tenere la difesa alta. Rischia, però sono tutti pronti a scivolare dietro e riempiono il campo tantissimo".

SU NAPOLI E MILAN - "Dal Napoli mi aspettavo di più ma gli infortuni l'hanno penalizzato. Anche per quel che riguarda il l Milan mi dispiace per gli infortuni ma ha saputo riprendersi e per me può puntare allo scudetto appena recupera i calciatori. Si è detto pure che la squadra non fosse fisicamente a posto ma in realtà tutto era dovuto agli infortuni...".