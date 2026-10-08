Nico Gonzalez è tornato alla Juventus dopo una stagione in prestito all’Atletico Madrid con la voglia di cambiare passo e ritrovare quella continuità che gli era mancata nella precedente esperienza in bianconero. Il ritorno a Torino ha però assunto rapidamente contorni diversi rispetto alle aspettative iniziali: l’argentino è diventato uno dei giocatori maggiormente valorizzati da Luciano Spalletti, che ha puntato su di lui fin dai primi giorni.

Il tecnico bianconero avrebbe avuto un ruolo decisivo nella permanenza dell’esterno, facendogli capire quanto fosse importante all’interno del nuovo progetto. Una fiducia che Gonzalez ha trasformato in rendimento, mostrando maggiore convinzione e una partecipazione più costante alla fase offensiva.

Spalletti ha creduto subito in Nico Gonzalez

Il rapporto tra Spalletti e Gonzalez sarebbe nato all’insegna della fiducia reciproca. L’allenatore ha individuato nell’argentino un giocatore capace di interpretare più situazioni tattiche e di garantire qualità negli ultimi metri, oltre alla disponibilità necessaria per aiutare la squadra anche senza palla.

Gonzalez ha risposto presente, ritrovando progressivamente sicurezza. Le sue prestazioni sono diventate più continue e il suo peso nelle dinamiche offensive della Juventus è aumentato partita dopo partita.

Uno dei momenti più significativi è arrivato contro il Parma, quando l’argentino ha trovato il gol che ha sbloccato la sfida. Una rete importante non soltanto per il risultato, ma anche per confermare il nuovo status assunto dal giocatore all’interno della squadra.

Una mentalità diversa alla Continassa

A convincere la Juventus non sarebbero state soltanto le qualità mostrate sul terreno di gioco. Al suo ritorno alla Continassa, Gonzalez avrebbe infatti evidenziato un atteggiamento differente rispetto al passato.

Maggiore disponibilità al sacrificio, più attenzione al lavoro quotidiano e una maturità cresciuta dopo l’esperienza vissuta lontano da Torino. Elementi che hanno contribuito a cambiare la valutazione della società nei confronti dell’argentino.

La sua trasformazione è diventata quindi evidente sotto diversi aspetti. Gonzalez non è più considerato soltanto un giocatore di talento da alternare agli altri elementi offensivi, ma una pedina sulla quale costruire una parte importante del nuovo progetto.

La Juventus prepara il rinnovo

La crescita dell’argentino avrebbe convinto anche la dirigenza a muoversi sul fronte contrattuale. Giovanni Carnevali e Ricky Massara avrebbero infatti deciso di premiare il rendimento e l’atteggiamento del giocatore con un nuovo accordo.

Le discussioni sarebbero già in fase avanzata e la firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni. L’attuale contratto di Gonzalez è valido fino al 2029, con uno stipendio di circa 3,6 milioni di euro a stagione.

Il nuovo accordo avrebbe anche una valenza strategica per la Juventus dal punto di vista economico. Il prolungamento permetterebbe infatti al club di distribuire diversamente il peso dell’investimento sul bilancio, oltre a certificare la nuova centralità del giocatore.

Da possibile partente a punto fermo

Il percorso di Nico Gonzalez racconta quindi una vera e propria inversione di tendenza. Dopo il prestito all’Atletico Madrid, il suo futuro a Torino sembrava tutt’altro che scontato. Ora, invece, la Juventus è pronta a blindarlo.

Il merito è soprattutto del rendimento mostrato dall’argentino e della fiducia ricevuta da Spalletti. Il tecnico ha puntato sulle sue caratteristiche e Gonzalez ha risposto con prestazioni, gol e una maggiore disponibilità al lavoro.

Il possibile rinnovo rappresenterebbe così la conferma definitiva del cambiamento: Nico Gonzalez è passato da elemento da valutare a giocatore centrale della Juventus.