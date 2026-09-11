La Juventus potrebbe presto blindare Nico Gonzalez. L'esterno argentino, dopo un'estate caratterizzata dalle voci sul possibile ritorno all'Atletico Madrid, sembra aver ritrovato entusiasmo e fiducia in casa bianconera. Il feeling con i compagni e soprattutto la stima mostrata da Luciano Spalletti avrebbero avuto un ruolo importante nella sua decisione.

Secondo quanto riportato da La Stampa, il giocatore sarebbe infatti tornato a sentirsi centrale nel progetto della Juventus e avrebbe dato la propria disponibilità a discutere un nuovo accordo con il club.

Nico Gonzalez, cambia il futuro alla Juventus

Il mancato ritorno all'Atletico Madrid avrebbe rappresentato un momento importante per Nico Gonzalez. L'argentino avrebbe percepito in maniera forte l'affetto dello spogliatoio e la fiducia del nuovo allenatore, elementi che lo avrebbero convinto a guardare con maggiore convinzione al proprio futuro in bianconero.

Spalletti, dal canto suo, sembra intenzionato a valorizzarlo e a renderlo una pedina importante del proprio sistema di gioco. Un cambio di scenario significativo rispetto alle indiscrezioni circolate durante l'estate.

La Juve pensa al rinnovo

Il contratto di Nico Gonzalez è attualmente in scadenza nel giugno 2029, ma la Juventus starebbe già valutando la possibilità di prolungare ulteriormente l'accordo.

Le prossime settimane potrebbero quindi essere importanti per capire se il club presenterà concretamente una proposta al giocatore. L'idea della società sarebbe anche quella di gratificare Nico Gonzalez con un aumento dell'ingaggio, soprattutto se le prestazioni positive dell'argentino dovessero continuare.

Spalletti punta su Nico Gonzalez

L'inizio della nuova stagione potrebbe dunque aver cambiato completamente la prospettiva. Nico Gonzalez è chiamato a confermare sul campo la fiducia ricevuta e a diventare sempre più importante nelle rotazioni della Juventus.

La sensazione è che il rapporto con Spalletti possa essere determinante. Il tecnico ha dato fiducia all'argentino e ora la Juventus pensa a blindarlo: il rinnovo può diventare presto un tema concreto.