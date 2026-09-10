La Juventus Women si prepara a tornare in campo per un appuntamento importante della nuova stagione. Le bianconere affronteranno l'Inter nella semifinale di Serie A Women's Cup, in programma sabato 12 settembre allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella.

Il fischio d'inizio della sfida è fissato alle 20:30, con la squadra bianconera pronta a giocarsi l'accesso alla finale della competizione.

Juventus Women-Inter, dove vedere la partita

La sfida tra Juventus Women e Inter sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Sarà quindi possibile seguire la semifinale attraverso i canali della piattaforma dedicati al calcio femminile.

La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW, per tutti gli abbonati al servizio.

Appuntamento alle 20:30

La gara rappresenta un altro test importante per la Juventus Women, chiamata ad affrontare una delle squadre più competitive del panorama italiano.

L'appuntamento è dunque fissato per sabato 12 settembre alle ore 20:30 allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella. In palio c'è un posto nella finale della Serie A Women's Cup.