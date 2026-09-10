Sassuolo-Juventus, Cristian Volpato non sarà a disposizione di Alberto Aquilani: l’attaccante ha riportato una lesione al flessore della gamba destra.
La sfida tra Sassuolo e Juventus si avvicina, ma entrambe le squadre devono fare i conti con una situazione complicata sul fronte degli infortuni. Se Luciano Spalletti è alle prese con una vera emergenza nella propria rosa, anche Alberto Aquilani dovrà rinunciare a una pedina importante in vista dell'appuntamento di domenica.
Si tratta di Cristian Volpato, esterno offensivo classe 2003, che sarà costretto a saltare la gara contro i bianconeri dopo l'infortunio rimediato nell'ultimo match disputato dal Sassuolo contro il Bologna.
Volpato, lesione al flessore della gamba destra
Il Sassuolo ha comunicato attraverso una nota ufficiale le condizioni del giocatore, sottoposto agli accertamenti dopo il problema accusato durante la partita.
“U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato nella gara Bologna-Sassuolo di domenica 6 settembre, il calciatore Cristian Volpato, dopo gli esami del caso, ha evidenziato una lesione di grado moderato al flessore della gamba destra. L’attaccante ha già iniziato l’iter riabilitativo”.
Una diagnosi che costringe quindi Aquilani a rinunciare a una delle proprie alternative offensive più interessanti proprio in occasione della sfida contro la Juventus.
I tempi di recupero
Lo stop dovrebbe essere piuttosto lungo. Per Volpato si parla infatti di un recupero stimato tra le tre e le sei settimane, con il giocatore che dovrà ora concentrarsi sul percorso riabilitativo prima di poter tornare a disposizione del tecnico neroverde.
L'obiettivo sarà evitare qualsiasi ricaduta e permettere all'attaccante di recuperare completamente dall'infortunio.
Sassuolo-Juventus, un'assenza pesante
L'assenza di Volpato rappresenta dunque un problema in più per Aquilani, chiamato a preparare una partita particolarmente delicata. Il Sassuolo affronterà una Juventus ancora imbattuta dopo le prime tre giornate e reduce dal pareggio contro il Milan.
Dall'altra parte, anche Spalletti dovrà fare i conti con numerose assenze. La sfida del MAPEI Stadium si presenta quindi con diverse incognite legate alle condizioni delle due rose.
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