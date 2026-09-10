La Juventus continua a monitorare con attenzione la situazione degli infortunati. Tra i giocatori ancora alle prese con problemi fisici c'è Andrea Cambiaso, che sta proseguendo il proprio percorso di recupero dopo l'infortunio rimediato nelle scorse settimane.

Il terzino azzurro aveva accusato una distorsione alla caviglia destra durante la sfida contro il Parma. Da quel momento lo staff medico bianconero ha scelto di procedere con cautela, evitando di accelerare i tempi per scongiurare il rischio di una ricaduta.

Cambiaso continua ad allenarsi a parte

Nella giornata di ieri il giocatore ha svolto ancora una volta un lavoro personalizzato. Cambiaso si è allenato a parte sul campo, una seduta utile per valutare la risposta della caviglia alle sollecitazioni e verificare i progressi del recupero.

La situazione viene quindi monitorata quotidianamente, con l'obiettivo di permettere al calciatore di tornare a disposizione soltanto quando sarà completamente ristabilito.

Rientro dopo la sosta

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, le indicazioni attuali portano verso un rientro di Cambiaso soltanto dopo la sosta per le Nazionali.

Il terzino dovrebbe quindi saltare i prossimi appuntamenti ravvicinati della Juventus, lasciando a Spalletti il compito di trovare una soluzione alternativa sulla fascia.

Spalletti aspetta il suo terzino

Il rientro di Cambiaso sarà particolarmente importante per il tecnico bianconero. La sua duttilità permette infatti di utilizzarlo in diverse posizioni e rappresenta una risorsa preziosa all'interno della rosa.

La Juventus non vuole correre rischi: meglio aspettare qualche giorno in più e recuperare Cambiaso al meglio, piuttosto che anticipare il rientro e rischiare una nuova ricaduta.