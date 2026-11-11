Ci sono voluti poco più di tre settimane per arrivare ai provvedimenti. Il Questore di Torino, Massimo Gambino, ha emesso sette Daspo nei confronti di altrettanti tifosi della Juventus, ritenuti responsabili dell'aggressione a due spettatori stranieri durante Juventus-Lazio, giocata all'Allianz Stadium il 18 ottobre. Lo riporta Torino Oggi.

La dinamica ricostruita dalla Questura parte da una lite per i posti. Nel primo anello del settore Est un gruppo di tifosi bianconeri aveva occupato seggiolini che non gli erano stati assegnati. Quando i legittimi titolari dei biglietti hanno chiesto di poter prendere posto, la discussione è degenerata: prima il rifiuto, poi l'aggressione di gruppo ai danni dei due spettatori. Per riportare la calma sono intervenuti gli steward e gli agenti della Digos, che hanno soccorso le vittime. L'episodio ha comportato anche l'interruzione della partita per circa due minuti.

I divieti hanno durata variabile, da uno a cinque anni, in base alla posizione dei singoli. Il provvedimento più pesante riguarda un tifoso che era già stato colpito in passato da un Daspo: per lui la Questura ha disposto anche l'obbligo di presentarsi a firmare per cinque anni in concomitanza con le partite, la misura che serve a garantire che il divieto venga davvero rispettato.

Il caso tocca un tema delicato per il club, che negli ultimi anni ha investito per rendere più accogliente l'Allianz Stadium, con lavori che ne hanno anche aumentato la capienza. Episodi di questo tipo colpiscono proprio chi va allo stadio da semplice spettatore, magari da turista, e finiscono per danneggiare l'immagine di tutto il pubblico bianconero. Al momento la Juventus non ha commentato i provvedimenti.

Sul campo, intanto, la squadra di Spalletti è ferma per la sosta delle Nazionali dopo il 2-2 di Firenze, una partita che il tecnico ha commentato senza giri di parole, come raccontato in Spalletti senza filtri dopo Firenze. La Juventus è settima con 18 punti e alla ripresa del campionato dovrà cambiare passo per rientrare nella corsa alla zona Champions.