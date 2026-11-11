Il pareggio del Franchi ha lasciato alla Juventus il rimpianto per un'occasione mancata, ma due giorni dopo si parla soprattutto di quello che è successo fuori dal campo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Luciano Spalletti è rimasto profondamente colpito dagli insulti arrivati dalla Curva Fiesole alla madre Ilva, scomparsa a luglio. Il tecnico non ha commentato pubblicamente l'episodio, ma il quotidiano torinese descrive un allenatore ferito sul piano personale prima ancora che su quello sportivo.

Al triplice fischio c'era già stato un altro momento da dimenticare. Juan Cabal si è diretto verso la tribuna per regalare la sua maglia a un tifoso juventino: un gruppo di sostenitori viola gli ha intimato di andarsene, lo ha coperto di insulti e dagli spalti sono piovuti oggetti. Gli steward del Franchi hanno dovuto bloccare il colombiano e accompagnarlo verso gli spogliatoi, senza che il gesto andasse a buon fine. Le immagini hanno girato per tutto il giorno sui social. Per Cabal è stata una settimana movimentata: pochi giorni prima, dopo la trasferta di Alkmaar, era finito al centro del duro confronto con Spalletti.

Tuttosport segnala anche cori legati alla tragedia dell'Heysel e scritte contro la memoria di Gaetano Scirea comparse fuori dallo stadio. Ce n'è abbastanza per una serata che va oltre la rivalità, per quanto accesa, tra le due tifoserie.

Cosa ha deciso il Giudice Sportivo

Il comunicato dell'undicesima giornata, non sembra però guardare agli spalti. Fiorentina e Juventus sono state multate di 5.000 euro ciascuna per il ritardo di circa quattro minuti nell'inizio della partita. Nei resoconti delle decisioni non compaiono provvedimenti per i cori o per gli oggetti lanciati a fine gara. Altrove il Giudice ha usato la mano più pesante sul pubblico:durante la sfida con il Milan.

Sul fronte bianconero non ci sono squalificati. Randal Kolo Muani ha ricevuto la prima ammonizione stagionale per proteste e anche Marco Domenichini, uno dei collaboratori di Spalletti, è stato ammonito. Nessun problema quindi per la ripresa del campionato dopo la sosta.

Le offese non hanno comunque fermato il lavoro alla Continassa. Sempre secondo Tuttosport, Spalletti ha rivisto la partita nella notte e il giorno dopo ha convocato di buon'ora tutto lo staff, da Domenichini a Martusciello, da Russo a Sinatti, per analizzarla con un centro sportivo quasi vuoto, visto che undici giocatori erano già partiti per le nazionali. Al mattino hanno lavorato tecnico e collaboratori, nel pomeriggio anche il gruppo rimasto a Torino.

Sul campo, a Firenze, la Juventus ha mostrato una cosa che tra settembre e ottobre era mancata: la capacità di reagire. È andata sotto due volte e due volte ha rimesso in piedi la partita, con Woltemade e Bremer. Poi ha avuto le occasioni per vincerla, senza sfruttarle, mentre resta aperta la discussione sul mani di Joao Mario nel finale. La classifica resta difficile, con la zona Champions ancora lontana, e nel dopogara Spalletti aveva parlato di una squadra che si perde in un bicchiere d'acqua. Ora la sosta servirà a recuperare energie e infortunati. Il clima del Franchi, invece, la Juventus se lo porterà dietro ancora per un po'.