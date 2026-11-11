Alla Continassa il nome circola da settembre, quando erano emerse le prime richieste di informazioni. Ora, a riportarlo al centro della scena, è stato Gianluca Di Marzio. Intervenuto ieri sera a Sky Sport, l'esperto di mercato ha spiegato che la Juventus sarebbe felice di prendere Hakan Calhanoglu a parametro zero nell'estate del 2027, e che per questo segue da vicino ogni passaggio del confronto tra il giocatore e l'Inter.

Il punto di partenza è il contratto. Il centrocampista turco, 32 anni, è legato ai nerazzurri fino al 30 giugno 2027 e guadagna 6,5 milioni di euro a stagione. Senza un accordo, da febbraio sarebbe libero di firmare con un altro club, e l'Inter lo perderebbe senza incassare nulla. Per i bianconeri, che cercano un centrocampista con le sue caratteristiche, sarebbe un'occasione rara: un regista di esperienza, abituato a reggere il peso della manovra e a calciare i rigori, senza spendere un euro di cartellino.

Due versioni sul rinnovo

Qui le ricostruzioni si dividono. Secondo quanto riferito da Di Marzio, il rinnovo è la prima voce nell'agenda nerazzurra e le parti vorrebbero andare avanti insieme, ma la distanza non è piccola. Calhanoglu chiederebbe almeno due anni di contratto e di restare al centro del progetto tecnico; se l'ingaggio dovesse scendere, vorrebbe recuperare la differenza con bonus consistenti. L'Inter, stretta dai paletti economici imposti dalla proprietà Oaktree, punterebbe invece a. Lo stesso Di Marzio ha però segnalato una disponibilità a trattare, tenendo conto proprio dell'interesse della Juventus.

Molto più ottimista la versione di Sportmediaset. In questa lettura il giocatore vorrebbe restare a Milano, città in cui si trova bene, e l'obiettivo sarebbe chiudere entro la fine dell'anno con un biennale a cifre solo di poco inferiori a quelle di oggi. In questo scenario la pista bianconera perderebbe quota, e la Juve dovrebbe guardare altrove per il centrocampo.

C'è poi un precedente che a Milano ricordano bene, soprattutto sulla sponda rossonera. Nel 2021 Calhanoglu lasciò il Milan proprio a scadenza di contratto, passando all'Inter senza che i rossoneri incassassero nulla. Cinque anni dopo, il copione potrebbe ripetersi a parti invertite. È anche per questo che, in casa Inter, il rinnovo viene trattato come una priorità.

Per la Juventus il discorso si inserisce in un ragionamento più ampio sulla mediana. In questi giorni è emerso come il rinnovo di Manuel Locatelli sia ormai ai dettagli, mentre tra le idee per rinforzare il reparto è circolata anche quella di Stanislav Lobotka, profilo gradito a Spalletti. Calhanoglu sarebbe un'operazione diversa: niente costo di acquisto, ma un ingaggio importante per un giocatore che a 33 anni chiederebbe comunque un contratto pluriennale.

Nulla, in ogni caso, è vicino a una decisione. La partita la gioca prima di tutto l'Inter, e solo se il rinnovo dovesse saltare la Juventus potrebbe farsi avanti in modo concreto. Nel frattempo i bianconeri hanno altro a cui pensare: dopo undici giornate sono fermi a 18 punti e, alla ripresa del campionato dopo la sosta, li aspetta il Venezia.