Il problema è noto da settimane e i numeri lo rendono impossibile da ignorare: il miglior marcatore della Juventus in campionato è un difensore, Gleison Bremer, fermo a tre gol. Dopo undici giornate la squadra di Luciano Spalletti ha 18 punti e, al di là degli infortuni, paga soprattutto la fatica nel trasformare in reti il volume di gioco prodotto. È da qui che parte la riflessione della dirigenza, che secondo quanto riportato da Sportmediaset sta ragionando su un intervento deciso nel reparto offensivo, da avviare già nella finestra invernale.

Le soluzioni in casa, finora, non hanno risolto la questione. Kolo Muani, arrivato per prendersi il ruolo di riferimento offensivo, ha segnato meno del previsto e nelle ultime uscite è stato spesso utilizzato più come punta di raccordo che come terminale. Woltemade, dal canto suo, ha caratteristiche diverse da quelle del centravanti d'area. Manca, in sostanza, il classico numero 9.

Il via libera per Scamacca

Il nome più nuovo della lista è quello di. Stando alla ricostruzione di Sportmediaset,sull'attaccante dell'Atalanta, che a Bergamo non ha la certezza del posto da titolare. Il profilo corrisponde a quello che il tecnico cerca: una punta potente fisicamente, capace di proteggere palla, far salire la squadra e attaccare i lanci lunghi. Al momento, va detto, non risultano contatti ufficiali tra i due club.

Resta poi viva la pista Alexander Sorloth, di cui avevamo già raccontato il ritorno di fiamma per il norvegese dell'Atletico Madrid. In estate la trattativa si era arenata su una valutazione vicina ai 40 milioni; oggi il giocatore non è un titolare fisso per Simeone e i buoni rapporti tra i due club potrebbero aiutare, soprattutto con una formula a titolo temporaneo.

Tresoldi, Retegui e Balogun

Il nome che accende di più la fantasia è quello di. L'attaccante del Bruges, 22 anni, è esploso in questa prima parte di Champions League, dove ha firmato anche una tripletta contro l'Inter., che non ha mai nascosto l'interesse, ma la concorrenza è larga: Sportmediaset cita anche. Il Bruges, che non vorrebbe privarsene a metà stagione, partirebbe da una base di circa 50 milioni di euro. Per Giovanni Carnevali e il suo staff, in un'operazione del genere, la chiave sarebbe muoversi prima degli altri.

Più complicata la strada che porta a Mateo Retegui, oggi all'Al-Qadsiah in Arabia Saudita. Spalletti lo conosce bene dai tempi della Nazionale e Sportmediaset ipotizza un ritorno in Italia in prestito, anche per riconquistare l'azzurro; l'ostacolo è un ingaggio molto pesante. Il Corriere dello Sport, invece, considera la pista quasi chiusa, perché il centravanti non avrebbe intenzione di lasciare la Saudi League a stagione in corso.

L'ultimo profilo è Folarin Balogun del Monaco, statunitense classe 2001, già valutato dalla Juventus la scorsa estate. A Spalletti piacciono la sua fisicità, il senso del gol e la rapidità nell'attaccare la profondità: è più giovane di Sorloth, ma anche più costoso.

Il mercato di gennaio, però, è ancora lontano e la Juventus ha prima un campionato da rimettere in carreggiata. Alla ripresa dopo la sosta c'è il Venezia, poi la trasferta di Como del 29 novembre. Fino ad allora Spalletti dovrà arrangiarsi con quello che ha, come raccontato nella nostra analisi su cosa deve cambiare dopo Firenze.